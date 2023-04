Sciame d'api assale e punge un uomo: è gravissimo in ospedale

di Redazione web

Un uomo è stato assalito e punto nel pomeriggio da uno sciame d'api ed è ricoverato in ospedale in codice rosso. È successo a Pinzano al Tagliamento, paese del Friuli in provincia di Pordenone.

L'uomo dovrebbe essere un apicoltore

Le sue condizioni sono gravi. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Nue112, è stato inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza di Spilimbergo e l'automedica proveniente da Pordenone. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Dalle prime indicazioni dovrebbe essere un apicoltore che è stato punto da uno sciame di api.

