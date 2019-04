Giovane donna si sdraia sui binari, il treno le amputa le gambe

Si è distesa sui binari del treno nella tratta che collega Padova a Mestre all'altezza della stazione di Busa di Vigonza. La giovane donna ha aspettato che arrivasse il treno delle 6 di questa mattina partito da Mestre ed è stata travolta. Un impatto tremendo per quello che doveva essere un suicidio. Invece il treno ha tranciato le gambe della giovane che è ancora viva in condizioni disperate all'ospedale dove stanno facendo il possibile per strapparla alla morte. La circolazione dei treni è rimasta ferma per più di un'ora per poter soccorrere la giovane. Disagi e ritardi sono stati registrati nell'intera tratta per lameno tre ore.

