Prete benedice i fucili per la stagione di caccia: scoppia la polemica sui social. Lui si scusa su Instagram

Ciò che è successo ad Avaglio, una frazione del comune di Marliana, Pistoia, ha lasciato gli utenti social sbigottiti. Il prete del paese, infatti, domenica 3 settembre benedirà i fucili in occasione dell'apertura della stagione della caccia 2023/24. Il manifesto choc affisso fuori dalla chiesa recitava così: «Apertura anno venatorio 2023/2024, benedizione dei fucili al termine della Santa messa delle ore 9 in piazza della chiesa».

L'annuncio ha scatenato non poche polemiche sui social e moltissimi commenti negativi contro il prete e anche la Diocesi di Pistoia che, poi, ha diffuso le scuse e il rammarico del sacerdote.

Le scuse del prete di Avaglio

Il sacerdote protagonista della vicenda è molto amato ad Avaglio e pensava che fosse una bella iniziativa augurare ai cacciatori buona fortuna per la stagione della caccia. Così, però, non è stato. Dopo le critiche, gli insulti e i commenti negativi ricevuti, il prete, sul proprio profilo Instagram, ha scritto: «Carissimi fratelli, sono rimasto stupito e molto dispiaciuto dalle reazioni, talvolta anche espresse con parole violente, suscitate dall'iniziativa della benedizione in occasione dell'inizio della stagione venatoria.

Il prete conclude, poi, scrivendo: «Mi dispiace che la questione sia stata interpretata come una deviazione dalla cura del creato o peggio dal rispetto della vita umana che la Chiesa ha sempre difeso senza sconti. La caccia è uno sport radicato nel nostro territorio e comporta di per sé una cura e una attenzione concreta all'ambiente circostante. Inoltre è già ampiamente e minuziosamente regolata da normative regionali e nazionali per cui non mi soffermo su quanto riguarda la prudenza e l'attenzione che richiede questo sport. Mi scuso ancora per il turbamento che ha provocato questa iniziativa che ha comportato una visibilità che non era né prevista né richiesta.

Don Alessio Biagioni Parroco di San Michele Arcangelo di Avaglio».

