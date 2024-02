Tenta di salvare il suo cane caduto nel pozzo, morto 31enne dopo un volo di 15 metri

di Redazione web

Un giovane di 31 anni è morto oggi pomeriggio a Niscemi, in contrada Ulmo, in provincia di Caltanissetta, dopo essere precipitato in un pozzo profondo 15 metri. Il giovane a quanto pare stava passeggiando con il suo cane quando quest'ultimo è finito in un pozzo pieno d'acqua. Il trentunenne, nel disperato tentativo di recuperare l'animale è precipitato a sua volta dentro il pozzo.

L'allarme dato da un amico

Il giovane era in compagnia di un amico che ha subito chiamato il 112 per dare l'allarme. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Gela e i sommozzatori da Palermo. Sono in corso le operazioni per cercare di estrarre il ragazzo che è deceduto. Il pozzo era pieno d'acqua. Sul posto sono presenti operatori del 118 e i poliziotti del commissariato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Febbraio 2024, 22:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA