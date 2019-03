Fratello e sorella trovati morti insieme: tragedia familiare nella villetta, c'era sangue ovunque

Venezia, sesso in maschera nel campiello in pieno giorno: il video choc

Duesono stati trovati poco fa dalla polizia in una villetta, in via Faggin a Padova. Gli agenti sono ancora dentro, pare che si si tratti di omicidio-suicidio, conclusione di drammatiche vicende familiari. Si tratta di fratello e sorella:. I due vivevano insieme nella casa di via Faggin, e la loro madre era morta pochi mesi fa. La morte potrebbe risalire a vari giorni fa.Sono stati ritrovati nella stessa stanza, al piano superiore, in un. Nella casa c'è sangue dovunque: probabilmente la morte è dovuta ad accoltellamento. L'allarme è stato dato da un altro fratello, che non riusciva a mettersi in contatto con i due.