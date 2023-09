Elisa Bravi strangolata e uccisa a 31 anni, ergastolo per il marito Riccardo Pondi: la Cassazione conferma la condanna

di Redazione web

Riccardo Pondi condannato all'ergastolo. La Cassazione ha confermato la sentenza per il 42enne, accusato di avere strangolato la moglie, la 31enne Elisa Bravi, nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019 nella camera da letto della loro villetta di Glorie di Bagnacavallo, nel Ravennate.

Elisa strangolata e uccisa a 31 anni: arrestato il marito, ha confessato. Le due figlie di 3 e 6 anni affidate ai nonni

Strangola la moglie a letto

Pondi condannato

In primo grado l'uomo era stato condannato a 24 anni in quanto la Corte d'Assise di Ravenna - come riportato dalla stampa locale - aveva messo in equivalenza attenuanti e aggravanti.

La difesa ha preannunciato che, una volta depositate le motivazioni, potrebbe rivolgersi alla giustizia sovranazionale per chiedere di chiarire alcuni dubbi. Fra questi, la capacità di intendere e volere dell'uomo - in carcere dall'arresto eseguito quella stessa notte dai carabinieri - sulla quale la perizia disposta Tribunale ravennate non aveva ravvisato lacune sebbene il 42enne poco prima dell'omicidio avesse espresso timore per un fantomatico avvelenamento ai suoi danni a opera della consorte.

