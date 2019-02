Stroncata da un malore al quarto mese di gravidanza: aveva solo 24 anni

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stroncata da malore a 24 anni al quarto mese di gravidanza. E' successo Francavilla al Mare (Chieti). La ragazza si chiamava, di origini albanesi era residente da tempo in Italia.Ieri, nel primo pomeriggio, si è sentita male nell'abitazione in cui viveva con il compagno. L'uomo ha subito allertato i soccorsi, ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarla, ma alla fine si sono dovuti arrendere: Joanna e il bimbo che portava in grembo non ce l'hanno fatta.Stamani, dopo l'ispezione cadaverica, si valuterà se effettuare o meno l'autopsia. L'unica certezza, per ora, è che la giovane Joanna è morta per un arresto cardiocircolatorio. Secondo quanto si è appreso, un mese fa la ragazza aveva avuto qualche problema, che l'avevano costretta al ricovero in Ostetricia.