Flavio, malato di Sla da 10 anni, rischia di finire in Rsa: «Curatemi a casa o chiedo di morire»

«Mi chiamo Flavio è ho la Sla, una patologia terribile e devastante che mi ha lasciato solo il movimento oculare che mi permette di comunicare. Sono bloccato a letto da circa 10 anni». Comincia così l'appello del 46enne Flavio Farris, che si è ritrovato a chiedere aiuto perché rischia di essere costretto a lasciare la propria casa per essere trasferito in una Rsa. Piuttosto, Farris invoca la morte assistita.

Malato di Sla: cure a casa o morte



Flavio Farris vive a Finale Emilia (Modena) ed è bloccato a letto da una decina d'anni. Subito dopo la diagnosi la madre morì, il padre si trasferì e ora non ha alcuna rete familiare- «Vivo a casa mia - spiega Flavio grazie alle parole riportate dalal sua amministratrice di sostegno che ha avviato una raccolta fondi so GoFundMe - con 3 assistenti familiari che mi accudiscono, mi curano mi lavano mi nutrono sono come un neonato che ha bisogno di tutto.

