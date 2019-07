Lorenzo, sub di 19 anni, muore durante un'immersione. Era scomparso ieri sera

Un giovane sub di 19 anni, Lorenzo Igliozzi, è stato trovato morto in mare, al Lido di Latina, tra Foce Verde e Torre Astura. Lorenzo era scomparso da ieri sera, quando era uscito in mare con un gommone per un'immersione insieme ad un amico. A dare l'allarme erano stati i familiari e le prime ricerche si erano svolte già in serata senza esito. Poco prima delle 11 di stamani, venerdì, il ritrovamento. Lorenzo aveva una grande passione per il mare: Sui social parenti e amici piangono la sua prematura scomparsa.

Venerdì 19 Luglio 2019, 11:58

