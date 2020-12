Fa lezione in dad a casa ma i ladri non lo sanno: 15enne sventa il furto

Chiede il permesso di abbandonare temporaneamente la lezione di Matematica in dad per andare in bagno ma viene distratto dall’abbaio insistente e rabbioso del suo cane. E così dalla finestra nota due ladri incappucciati addentrarsi nel giardino. Urla e li ha fa scappare. Shock per uno studente di 15 anni del secondo anno del liceo Scientifico Da Vinci di Maglie in Puglia. Uno shock con un risvolto comunque positivo: la sua prontezza ha impedito che se li ritrovasse a tu per tu per casa nel corso della lezione di Matematica. E che la svaligiassero.



La madre era appena uscita e la tempistica ha fatto comprendere che i ladri avrebbero voluto approfittare della sua assenza per agire. Senza tuttavia essersi messi al corrente che i ragazzi delle scuole superiori seguano le lezioni a distanza. Se si fossero informati avrebbero desistito.

«Al ragazzo e alla sua famiglia va la solidarietà dei suoi compagni e della sua docente di Matematica e di tutti i suoi professori», le parole della professoressa De Donno. «Non ho potuto fare molto e ho sentito l’impotenza di questa situazione. L’unica cosa che ci resta da fare è la vicinanza e il calore che tutti noi docenti gli dimostriamo, che non sono un superfluo ma l’unico modo per accompagnare un alunno nel percorso della conoscenza, conquistandoci la sua fiducia e infondendogli il nostro amore per la materia».

Il ragazzo ha ringraziato la professoressa con un messaggio. Intanto è stato visitato da un medico per tenere sotto controllo il forte stato di agitazione causato dalla presenza dei malviventi. E per oggi non ha più seguito le lezioni. Assenza giustificata.

