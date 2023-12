Laura la Divina è tornata a casa: «Sta bene». La tiktoker napoletana scomparsa per 24 ore: cosa è successo

di Nikita Moro

Sono state ore di tensione, ma dopo 24 ore la tiktoker transgender napoletana Laura la Divina è tornata a casa, così come confermato da un video pubblicato dal suo amico Enzo Bambolina.

Il personaggio noto a tutti sui social come la Divina era scomparso da ieri pomeriggio, 14 dicembre. Le dinamiche della sua breve scomparse non sono ancora note, tantomeno le motivazioni che avrebbero indotto Laura ad allontanarsi e a non rispondere al cellulare per ore, nonostante le innumerevoli chiamate da parte dei suoi cari.

L'appello in tv

A seguire il caso della sua breve scomparsa non solo la polizia, ma anche la trasmissione "Chi l'ha visto" condotto da Federica Sciarelli su Rai3, che aveva diffuso il messaggio e l'appello degli amici a ritornare a casa e a dare sue notizie.

Il ritrovamento

Di Laura non si avevano più notizie dalle 17 di mercoledì 13 dicembre, quando si è allontanata da casa, senza avvisare amici e parenti, non facendovi più ritorno per 24 ore e spegnendo il suo telefono cellulare.

Adesso Laura sta bene ed è lei a comunicarlo sui social, in un video pubblicato dal profilo di Rita De Crescenzo: «Sto bene, mi scuso con tutti voi per avervi fatto preoccupare. Ho avuto un momento di crisi, ma non si ripeterà».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 08:50

