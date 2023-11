Ladri di ricambi scatenati, auto di lusso smontate per i pezzi: Audi, Bmw e Mercedes nel mirino. Ecco come agiscono

di Eugenio Garzotto

Auto di lusso smontate di tutta la componentistica elettronica. Da giorni a Montegrotto (Padova) si susseguono effrazioni ai danni soprattutto di Audi, Mercedes e Bmw. Una raffica di incursioni che comincia seriamente a preoccupare i proprietari di vetture di alta gamma e che è stata segnalata dal locale gruppo di controllo di vicinato.

I colpi

L’ultimo episodio in ordine di tempo risale all’altra notte, quando è toccato a una Bmw posteggiata accanto ai giardini di via Codotto Maronese, nel quartiere del palazzetto dello sport. Sono stati asportati tutti i dispositivi, certamente per rivenderli sulla piazza di un mercato clandestino che sta da tempo aumentando di dimensioni. I carabinieri sono stati avvertiti dal proprietario. La notte precedente, nel quartiere conosciuto come “La Vallona”, dall’altro capo della cittadina, è stata la volta di un’Audi parcheggiata in via Ugo Foscolo. Dalla vettura sono spariti la fanaleria completa, vari sensori e l’airbag. Due notti prima era toccato a una Mercedes posteggiata lungo via Claudiana, nei pressi della scuola media Vivaldi.



All’opera sicuramente un gruppo di professionisti con profonde conoscenze tecniche delle sofisticate apparecchiature installate su questi modelli.



A settembre 2021 a un’Audi Q3 a Monteortone ad Abano furono asportati in piena notte paraurti, fanaleria e mascherina del radiatore. Non solo. I ladri avevano messo fuori uso i cinque lampioni che illuminano la via. Alcuni mesi prima altre due auto avevano subito lo stesso trattamento di fronte al Palabertha di Montegrotto, nella stessa zona dell’episodio dell’altra notte.

