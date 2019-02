«Mio figlio Antonio da dieci mesi in galera in Sri Lanka e non si sa nulla di lui»

Violenze e insulti sui bimbi dell'asilo nido: arrestata 52enne. «Aveva creato per i piccoli un inferno in casa»

Sul Gazzettino in edicola oggi l'appello di una signora pordenonese per il figlio Antonio da 10 mesi rinchiuso in cella in Sri Lanka. Qui sotto pubblichiamo una parte dell'articolo di Susanna Salvador:L'unica certezza è che Antonio Consalvo, trentatreenne pordenonese, si trova in carcere in Sri Lanka, dallo scorso aprile, dopo essere stato arrestato perché aveva con sé della marjiuana. Rinchiuso in uno stanzone con un'altra ottantina di detenuti nella capitale Colombo, senza alcun contatto con l'esterno, tantomeno con i parenti. A fare da tramite tra lui e il resto del mondo è un avvocato del posto, al quale lo stesso Antonio ha affidato l'incarico di difensore. «È lui a portargli da mangiare - racconta la mamma del 33enne, Graziella Catania -, perché il carcere non fornisce il cibo ai detenuti. I pasti se li devono pagare». Ed è proprio la mamma a lanciare un appello affinché le autorità italiane - dall'Ambasciata alla Farnesina - si interessino all'accaduto in modo più pressante. «Sono dieci mesi che aspetta il processo - racconta la donna -: ogni mercoledì lo chiamano per l'udienza, gli confermano lo stato di fermo e lo rimandano in cella senza aver fatto nulla».