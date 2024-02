Incidente a Oderzo, auto finisce in un fossato: morta una donna, gravissimo 23enne che era alla guida

di Redazione web

Incidente mortale Colfrancui, frazione di Oderzo in provincia di Treviso, oggi, lunedì 5 febbraio, intorno alle 15. Un'auto con a bordo due giovanissimi è uscita di strada in via Fraine ed è finita dentro ad un fossato pieno d'acqua: una donna, di 35 anni, è morta sul colpo.

Il ragazzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Treviso

Il ragazzo, classe 2000, che era in auto con lei e che pare fosse alla guida, ha invece riportato ferite gravissime ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Stando ai primi accertamenti pare che alla guida del veicolo ci fosse lui e che abbia perso il controllo dell'auto, per cause ancora in corso di verifica, finendo dentro al fossato.

I due giovani sono rimasti intrappolati nell'auto

Sull'asfalto non ci sono segni di frenata, questo farebbe propendere per l'ipotesi di una fuoriuscita autonoma, senza il coinvolgimento di altre vetture. L'auto è finita ribaltata all'interno del fossato dove era presente parecchia acqua, con i due giovani che sono rimasti intrappolati nell'abitacolo.

