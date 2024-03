Incidente tra auto e furgone nel Tarantino: muore 52enne, un ferito grave

È di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 7 Appia alle porte di Massafra (Taranto). Per cause in corso di accertamento, una Dacia Duster si è scontrata con un camioncino di una ditta di servizi ecologici. La vittima è un 52enne di Turi (Bari).

Il ferito, originario di Palagiano (Taranto), è stato trasportato dal 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto anche i vigili del fuoco di Castellaneta, la Polizia Locale e i carabinieri di Massafra, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 12:48

