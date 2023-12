Incidente stradale a Spoleto, auto contromano si schianta contro un furgone: muore 27enne

È un 27enne residente a Pieve Torina, in provincia di Macerata, il conducente della Giulietta che la scorsa notte, intorno alle 2.30, si è scontrata con un furgone. L’incidente è avvenuto sulla quattro corsie, altezza di Fabbreria. Il giovane, ricoverato in gravissime condizioni, è morto per i gravissimi traumi riportati nell’ impatto.

L'auto viaggiava contromano

Secondo le prime risultanze, viaggiava contromano. Avrebbe prima sfiorato un'auto, per poi scontrarsi frontalmente contro il furgone. Il conducente di quest'ultimo mezzo è stato ricoverato: non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti 118, polizia stradale e vigili del fuoco. Sono in corso accertamenti.

