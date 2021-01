Bambino di due anni cade dal balcone, è grave. Nel 2017 il fratellino morì in un incidente analogo

Un bambino di due anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere caduto dal balcone di casa, posto al secondo piano di una palazzina. È accaduto a Imperia. Nel luglio 2017 il fratellino, che aveva due anni e mezzo, era morto per un incidente dalle stesse dinamiche.

Il piccolo, dopo la caduta, questo pomeriggio è stato immediatamente soccorso ed un'eliambulanza lo ha trasportato al Gaslini di Genova, dove il bambino è stato subito ricoverato. Un vero e proprio dramma per la famiglia, che tre anni e mezzo fa visse un'altra tragedia, avvenuta in circostanze analoghe: il loro primogenito, che all'epoca aveva due anni e mezzo, morì dopo essere caduto da una terrazzina nello stabile di via Parini, a Imperia Oneglia. Intanto, i carabinieri stanno interrogando i genitori del bambino e alcuni testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Gennaio 2021, 19:16

