Esplode palazzina nel Modenese: donna salvata sotto le macerie. Ci sono feriti, famiglia evacuata. «È un miracolo che siano tutti vivi». Ipotesi fuga di gas VIDEO

Una casa è esplosa questa mattina intorno alle 4.30 a Rovereto Novi, nella Bassa in provincia di Modena. Non risultano feriti gravi o vittime, ma la deflagrazione è stata forte al punto da danneggiare anche altre abitazioni vicine.

Squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo da Modena, Bologna, Carpi, San Felice e Mirandola. Alcune persone avrebbero riportato ferite lievi, una è ricoverata per controlli, non sarebbe grave. Ci sono degli evacuati, per precauzione, portati in una palestra. Una prima ipotesi è che ci sia stata una fuga di gas ma le cause sono ancora al vaglio.

#Modena, #esplosione nella notte a Rovereto sul Secchia, crollato parte di un edificio: soccorsa dai #vigilidelfuoco una donna sotto le macerie, evacuati i residenti delle case vicine. #USAR e #cinofili al lavoro per escludere presenza di altre persone coinvolte [#22gennaio 9:00] pic.twitter.com/XvlcnfLMoU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 22, 2024

«Ci vive una famiglia di sei persone. E' un miracolo che siano tutti salvi»

“E’ un miracolo che la famiglia composta di sei persone che ci vive sia illesa perchè la casa è crollata per metà.

