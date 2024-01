Spari a Capodanno, Pozzolo verso la sospensione da FdI: «Meloni è furiosa». Per il partito è «indifendibile»

di Redazione web

La cronaca spinge contro il deputato di FdI Emanuele Pozzolo. Nei confronti del parlamentare, un provvedimento del partito è quindi atteso a breve. A comunicarlo potrebbe essere la stessa presidente del consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa. Le testimonianze raccolte dagli investigatori sullo sparo esploso dalla pistola di Pozzolo durante un cenone di Capodanno a Biella, ospite anche il sottosegretario Andrea Delmastro, sono colpi duri. La posizione di Pozzolo si fa a ogni ora più pesante. Dentro FdI, quasi tutti lo considerano "indifendibile". Meloni viene descritta come molto, molto irritata.

Verso sospensione dal partito?

Per il momento, il provvedimento di cui si parla è la sospensione dal partito. Poco cambia che venga inflitta o che arrivi con un atto imposto a Pozzolo, un'autosospensione. Per tutta la giornata, è stata attesa una comunicazione ufficiale di FdI. Poi, in serata, è filtrato che non sarebbe arrivata. Per questo, la previsione è che l'annuncio venga fatto durante la conferenza stampa della presidente del consiglio. Anche perché, in quanto leader del partito, il pallino è in mano a lei. Altrimenti dovrebbe entrare in campo una procedura interna, con la chiamata in causa dei probiviri, che allungherebbe i tempi.

Il confronto con i vertici

Oggi Pozzolo avrebbe avuto anche un confronto con i vertici dl partito.

Per Avvenire, Pozzolo dovrebbe lasciare il Parlamento e FdI avrebbe già dovuto prendere provvedimenti. Da qua, la conclusione: quella norma della Carta «è una chiara indicazione di cosa significhi essere classe dirigente seria e responsabile in un Paese democratico». È «per questi motivi che il caso investe Giorgia Meloni in qualità di prima presidente del Consiglio di 'destra destra' del Paese, che più volte ha sostenuto quanto il suo 'mondo' abbia i titoli per guidare il Paese».

