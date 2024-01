Spari a Capodanno, Pozzolo indagato per lesioni aggravate. Un testimone: «Era allegro, mostrava a tutti la pistola»

Non si placano le polemiche dopo la festa di Capodanno a Rosazza (Biella) nei locali della Pro Loco organizzata dal sottosegretario Andrea Delmastro, e che ha visto il ferimento del genero di uno degli agenti della scorta, per via di una pallottola proveniente dalla mini-pistola di un deputato, Emanuele Pozzolo di Fratelli d'Italia. Pozzolo nega di aver sparato: inizialmente era emerso come l'onorevole si sarebbe rifiutato di sottoporsi allo Stub, nascondendosi dietro l'immunità parlamentare, ma le agenzie di stampa hanno smentito questa versione, spiegando che Pozzolo si è invece sottoposto allo Stub la mattina di Capodanno.