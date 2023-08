Caro vacanze, in Liguria prezzi choc: focaccia a 30 euro, hotel inaccessibili. «A Lerici 7mila euro a settimana»

di Redazione web

Ma quanto costa, in Italia, andare in vacanza? Il caro prezzi ha investito un po' tutti, dalla Puglia alla Toscana, dal Lazio alla Liguria. E proprio della Liguria parla oggi il Corriere della Sera, che sottolinea rincari choc da La Spezia ad Alassio, da Lerici a Portofino fino alle Cinque Terre. Da cosa dipende? Dai turisti stranieri che cambiano le abitudini degli operatori, spiegano incredibilmente i ristoratori.

«Apriamo e chiudiamo presto, costretti ad alzare i prezzi»

«Il turismo qui è cambiato, ci sono per lo più stranieri e hanno abitudini diverse a cui ci siamo dovuti adeguare: apriamo presto e chiudiamo prima la sera, per questo siamo stati costretti ad alzare i prezzi se no non riusciamo a coprire i costi». Sul perché di preciso aprire prima e chiudere prima comporti maggiori costi, non è dato sapere, tanto più che - scrive ancora il Corriere - un turista spende il 40% in più non solo per mangiare o bere, ma anche solo per sedersi sulla spiaggia.



Le 'tariffe' sono incredibili: dai 18 ai 20 euro per un chilo di focaccia ligure, ma con picchi da 25 euro a Varigotti e 30 euro a Recco. E poi il parcheggio, che parte da un minimo di quasi 2 euro a ora, ma a Paraggi (Santa Margherita Ligure) può costare anche 6 euro l'ora. E ancora la benzina, l'autostrada, l'hotel (i cui prezzi sono saliti in media del 10-12%): a Santa Margherita una settimana per una famiglia di 4 persone può costare oltre 7mila euro, a Diano Marina oltre 4mila, a Lerici almeno 3.500.



«Per un giorno al mare - racconta una madre con due figli - non spendiamo meno di 500 euro.

