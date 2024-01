Carlo morto a 20 anni in un incidente, scontro ad alta velocità contro un muretto: feriti i 4 coetanei (due gravi) in macchina con lui

di Andrea Tafuro

Incidente mortale sulla Novoli-Campi Salentina, ieri nella tarda serata, nel nord Salento. Morto sul colpo nel tragico impatto il 20enne Carlo Ala, di Campi Salentina. Distrutta l’auto, una Fiat Brava, con a bordo 5 giovanissimi, nello scontro stradale avvenuto intorno alle 22 sulla via per Novoli. Due 19enni, una ragazza e un ragazzo, hanno rimediato ferite multiple agli arti e un trauma cranico commotivo, che ha reso necessario il trasporto in codice rosso in ospedale a Lecce.

Feriti altri 4 ragazzi

Feriti anche altre due giovani, ma le loro condizioni sembrerebbero meno gravi dei coetanei. Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, l’utilitaria Fiat con a bordo i ragazzi sarebbe uscita fuori strada andando ad impattare frontalmente contro un muretto.

Incerta ancora la dinamica: non è escluso che il veicolo possa essersi scontrato in precedenza con un’altra auto. Solo ipotesi al momento. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti in transito.

Inutile il tentativo di rianimare il ragazzo

Ai primi soccorritori la scena che si è presentata davanti agli occhi è apparsa subito grave. Sul luogo dell'incidente in breve sono quindi intervenute 5 ambulanze del 118, un'automedica e i vigili del fuoco. Le cure dei sanitari si sono concentrare sul 20enne di Campi Salentina, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, il suo cuore aveva già smesso di battere.

I due giovani più gravi ricoverati in terapia intensiva al Fazzi

Troppo gravi le ferite riportate dal ragazzo. Gli altri ragazzi rimasti coinvolti nel sinistro, una volta estratti dall’abitacolo dai caschi rossi, sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso del Dea-Fazzi di Lecce. I due giovani più gravi, dopo gli accertamenti diagnostici in pronto soccorso, sono stati ricoverati in terapia intensiva.

I rilievi planimetrici utili a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono affidati ai carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 09:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA