Bimbo annegato a Mirabilandia, oltre alla madre ci sono 10 indagati

Sono una decina le persone indagate per omicidio colposo in cooperazione in seguito alla morte di Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme (Forlì-Cesena) probabilmente annegato mercoledì pomeriggio in una piscina di 'Mirabeach', area all'interno del parco giochi Mirabilandia di Ravenna. Il numero é emerso in seguito a un briefing in tarda mattinata tra gli inquirenti. L'unica formalmente avvisata, per ora, è la madre. Trab questi ci sarebbe anche il bagnino e i respnsabili della sicurezza, come riporta La Stampa.

Alla riunione, oltre ai Pm titolari Alessandro Mancini e Daniele Barberini, hanno partecipato carabinieri e ispettori della Medicina del Lavoro dell'Ausl. Si stanno individuando aree di eventuale responsabilità penale: oltre a chi aveva il compito di vigilare sul bimbo, e cioè la madre, anche il servizio di salvataggio e la sua organizzazione interna. La madre è stata avvisata, in ragione dell'interruzione dell'interrogatorio a suo carico. Nessuno di tutti gli altri è stato invece sentito: per questi, l'avviso di garanzia appare imminente in ragione dell'autopsia sul bimbo, il cui incarico verrà affidato domani. Al momento la Procura ravennate non ha rilevato violazioni in materia di sicurezza: per questo motivo non si sono poste esigenze di sottoporre a sequestro beni o cose del parco.

Venerdì 21 Giugno 2019, 13:55

