Bancomat clonato al distributore di benzina, l'automobilista scopre lo "skimmer": attenzione alla truffa che prosciuga il conto corrente

Un dispositivo per clonare bancomat e carte di credito installato sulla colonnina per il pagamento al self-service di una stazione di servizio. A notarlo è stato un automobilista, cliente abituale del distributore, insospettito dalla leggera differenza dei sistemi rispetto al solito, che non ha esitato a pubblicare il video della scoperta sui social per mettere in guardia dai rischi del bancomat clonato.

Cos'è lo «skimmer»

Un ATM skimmer, noto anche come skimmer bancomat, è un dispositivo utilizzato da malintenzionati per rubare informazioni sensibili da una carta di credito.

