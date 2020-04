Bambini e mascherine, l'infettivologo: «Non sono indispensabili, l'importante è che le usino i genitori»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 15:44

Nellasarà obbligatorio per molt, soprattutto nei luoghi pubblici, ma quello che molti si chiedono è se la regola varrà lo stesso anche per i. Certo non è facile far mettere tali dispositivi ai più piccoli, ma c'è reale necessità?e direttore del reparto di malattie infettive dell'ha spiegato al Corriere, a tal riguardo, che far portare la mascherina ai bambini può certo essere utile, ma non ce n'è un reale bisogno. Quello che conta principalmente è che sia il genitore ad indossarla proprio per evitare di contagiare i propri figli.Spesso mettere la mascherina ai più piccoli è complesso e loro potrebbero toglierla costringendo il genitore a dovergliela rimettere. In questo caso è importantissimo che il genitore igienizzi bene prima le mani e anche dopo. I modelli più adatti ai piccini sono quelli con i lacci da stringere dietro la nuca. Il decreto ha comunque specificato che per i bambini sotto i 6 anni di età non è obbligatorio l'uso delle mascherine nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.