Aosta, travolto da rampa di carico di un tir: morto operaio 61enne

La corsa al pronto soccorso non è bastata per salvare un operaio coinvolto in un incidente sul lavoro a Chambave piccolo comune a Est di Aosta. L'uomo un 61enne di Nus (Aosta) è morto a seguito delle lesioni riportate nell'incidente. In base a una prima ricostruzione, l'operaio è stato investito da una rampa di un mezzo pesante su cui doveva essere caricata una ruspa. Nell'area sono in corso dei lavori di bonifica.

Leggi anche > Paura sulla A4: Tir sbanda, finisce nella scarpata e prende fuoco Foto

Trasportato d'urgenza in condizioni gravissime all'ospedale Parini di Aosta, il 61enne è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Troppo gravi i traumi riportati nell'incidente su cui indagano i carabinieri intervenuti sul posto dove è atteso un sopralluogo del pm di turno. Dovranno essere accertate le cause del guasto al mezzo pesante.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA