Anziano scompare da Padova e viene ritrovato ad Ancona in stato confusionale: «Non so come sono finito qui». Ha percorso oltre 300 chilometri in 2 giorni L'80enne camminava lungo via Flaminia e si era allontanato da due giorni: è stato portato in ospedale





Un ottantenne che si era allontanato due giorni fa da Padova è stato rintracciato la scorsa notte, di martedì 12 dicembre, mentre camminava lungo via Flaminia in direzione Ancona, ad oltre trecento chilometri di distanza dalla sua città. Lo ha notato una pattuglia della polizia stradale: dagli accertamento è emerso che si trattava di un anziano fuggito da Padova, dove si erano concentrate le ricerche: era in stato confusionale e non ha saputo spiegare come è arrivato nel capoluogo marchigiano. E' stato subito trasportato al pronto soccoriso dell'ospedale geriatrico È stato trasportato da un'ambulanza della Croce Gialla e dalla polizia stradale al pronto soccorso dell'ospedale geriatrico. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA