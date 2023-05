Va al parco col nipotino e scompare: il bambino torna a casa da solo. Appello disperato, poi Domenico riappare

di Redazione web

Rientra l'allerta a Spinea per Domenico, 71enne scomparso ieri pomeriggio. L'anziano, dopo un allontanamento di 24 ore, è stato trovato vivo. A lanciare l'allarme erano stati gli stessi familiari. Il 71enne era andato al parco con il nipotino, ma poi il bimbo era rincasato da solo.

Era stato lanciato un appello “Un paio d’ore dopo il bambino è tornato a casa da solo. Ha detto che Domenico si era allontanato per fare due passi e che non l’aveva più visto. Siamo terribilmente preoccupati perché potrebbe non stare bene, non sappiamo dove sia al momento e le forze dell’ordine, così come gli ospedali, non hanno sue notizie” spiegano i familiari dalla Lombardia. C’è ansia anche perché l’uomo non aveva punti di riferimento a Spinea, città che non conosce e nella quale era appena arrivato.

Sono state ore d'ansia per la scomparsa di Domenico

È infatti originario della Calabria ma vive da tanti anni in provincia di Lecco. “Ha già passato tutta una notte fuori e non si sa se avesse con sé i documenti - aggiungono i parenti -.

L'appello social

Nel frattempo anche il Comune di Spinea aveva pubblicato sui social l’annuncio con alcuni dettagli in più e una nuova foto dal documento: “Domenico, scomparso il 23 maggio alle 16 da via de Curtis: settantenne, basso, magro, capelli corti bianchi. Al momento della scomparsa vestiva con camicia nera a quadratini bianchi, jeans scuri e scarpe marroni. Potrebbe avere bisogno di aiuto. Chi lo avvistasse, contatti la stazione dei Carabinieri di Spinea o il numero di telefono 112”.

