Ragazzino 15enne scompare a Monza: scattano le ricerche. Poi telefona: «Sono dai nonni in Basilicata»

«Devo fare un viaggio per capire cosa fare in futuro, salutate la mamma», questo il biglietto trovato in casa dai familiari del 15enne che era scomparso. Hanno pensato subito al peggio e hanno vissuto ore di angoscia perché ormai il giovane era irreperibile dal pomeriggio di ieri, lunedì 24 ottobre. E il padre ha subito chiamato la centrale operativa della Questura di Monza. Ma alla fine, il giovane era solo andato dai nonni in Basilicata.

La ricostruzione

Il ragazzo era uscito senza telefono cellulare, lasciando dietro di sé soltanto un biglietto enigmatico, in cui chiedeva scusa al padre se avrebbe sofferto per il suo gesto. L’operatore della sala operativa ha subito fatto partire le ricerche, attivando il protocollo per le persone scomparse tramite la Divisione Polizia Anticrimine della Questura, diramando la foto con la descrizione degli indumenti che indossava agli equipaggi della polizia di tutta Italia e in particolare alla polizia ferroviaria, contattando i vari capotreni, e alla polizia stradale. Gli equipaggi, poi, hanno proceduto a una capillare ricerca, durata tutta la notte, nei vari casolari abbandonati di Monza.

Il ritrovamento

Ma fortunatamente si è trattato di un falso allarme. Nella mattinata di oggi, martedì 25 ottobre, grazie alla mobilitazione generale per le ricerche, mentre il padre stava presentando la denuncia di scomparsa, il figlio lo ha però contattato dicendogli che stava bene e che si trovava in provincia di Matera dai nonni. Una vicenda che si è conclusa con qualche imprecazione e tirata d'orecchio, ma che ha avuto un lieto fine.

