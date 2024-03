Anziano ruba un vasetto di sugo e il tonno al supermercato: «Non ho i soldi». I clienti in fila alla cassa pagano il conto da 5 euro

di Redazione Web

Va al supermercato, ma non ha i soldi per pagare da mangiare. Così un anziano ha provato a nascondere del tonno e un vasetto di sugo nel suo giubotto. Una spesa di 5 euro, che non si poteva permettere. La sicurezza del market "Famila" l'ha fermato e l'ha riportato indietro, segnalandolo alla polizia.

I clienti saldano il conto

La scena è avvenuta davanti ai clienti, che dispiaciuti e increduli hanno fatto la colletta per saldare il modesto conto che l'uomo avrebbe dovuto versare al supermercato. Ai presenti è stato subito evidente che l'anziano non fosse un ladro, ma semplicemente una persona in difficoltà. La denuncia è stata ritirata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 14:30

