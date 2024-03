In ospedale col mal di testa, viene dimesso due volte: Andrea muore a 40 anni per un aneurisma. Indagati 2 medici

di Marco Aldighieri

La Procura di Padova ha individuato i due possibili responsabili della morte di Andrea Naliato, 40enne autotrasportatore di Arre. In un primo momento il pubblico ministero Silvia Golin, titolare delle indagini, aveva iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo sei persone: tre medici e tre infermieri. Ma dopo l’autopsia, effettuata dal medico legale Antonello Cirnelli coadiuvato dagli esperti Mangiafico e Costigliola, il magistrato ha ristretto il campo e nei giorni scorsi ha chiuso le indagini. Così il medico radiologo Luigi Davì e il collega del pronto soccorso Virginio Brazzale, entrambi in forze all’ospedale di Schiavonia, adesso rischiano il rinvio a giudizio. L’inchiesta era scattata dopo l’esposto presentato dalla famiglia della vittima.

Cosa è successo

A fine ottobre del 2022 l’autotrasportatore ha sofferto di una terribile emicrania. Naliato, preoccupato, il 26 di ottobre si è fatto accompagnare in guardia medica a Conselve, dove è stato visitato e gli sono stati somministrati alcuni farmaci per regolare la pressione del sangue. Ma il dolore alla testa non passava così il 28 ottobre, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Schiavonia. I medici lo hanno sottoposto a una Tac e gli sono stati prescritti altri medicinali per la pressione. Ma una volta rientrato a casa ha accusato ancora quella potente emicrania.

Il 31 di ottobre è stato nuovamente ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Schiavonia. E anche in questa occasione è stata eseguita una seconda Tac e gli sono stati somministrati ancora farmaci per l’ipertensione.

L'accusa

Secondo la Procura Davì ha effettuato una diagnosi sbagliata omettendo di rilevare una evidente aneurisma cerebrale dell’arteria comunicante anteriore destra della dimensione di 6-7 millimetri. Il medico legale Cirnelli, nella sua relazione per gli inquirenti, ha scritto come una aneurisma simile era stata diagnosticata alla famosa stella di Hollywood Sharon Stone, poi operata e guarita. Insomma, Naliato poteva essere salvato anche perchè, ancora secondo l’accusa, Davì non si è adoperato per far rivalutare le immagini presso un’altra struttura o un altro professionista.

Brazzale invece, ancora per l’accusa, non avrebbe preso in esame la mancata risposta alla terapia somministrata dopo il primo accesso al pronto soccorso e non avrebbe considerato quando indicato da un collega neurologo. Inoltre, non avrebbe pensato nè a un ricovero e nè all’acquisizione di pareri da parte di specialisti. Alla fine ha dimesso Naliato, in codice bianco, come paziente iperteso.



