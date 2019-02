Fiamme dal poggiolo di sopra, donna ustionata per salvare la biancheria

Poco dopo le 16 di oggi 24 febbraio, in via Manzoni ad Alte Ceccato nel comune di Montecchio Maggiore nel vicentino, un furioso incendio è divampato nel poggiolo al terzo piano di un condominio. Il proprietario dell’appartamento è rimasto intossicato dai fumi e portato in ospedale ad Arzignano, come anche l’inquilina del piano di sotto rimasta ustionata ad un braccio, mentre cercava di togliere la biancheria messa ad asciugare.



Le squadre dei pompieri arrivate da Arzignano e Vicenza con tre automezzi tra cui l’autoscala, hanno spento l’incendio, evitando la propagazione all’interno dell’appartamento. Le fiamme hanno bruciato i contenitori dei rifiuti, la tapparella, la portafinestra di cui sono saltati i vetri per il calore. Danni da fumo all’interno dell’appartamento. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione. Sul posto anche i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 21:14

