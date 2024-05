Federica Pellegrini a letto con il cane Rocky: «Una volta che potevo dormire e invece...»

di Cristina Siciliano

«Era da tanto che non dormivamo abbracciati». Dedica queste parole Federica Pellegrini a uno dei suoi quattro bulldog francesi: Rocky. L'ex campionessa, che ama condividere con i suoi follower tutto l'amore che la lega ai suoi pelosetti, continua ad avere un rapporto molto stretto con i suoi follower. La Divina, nella didascalia Instagram ha aggiunto con tono ironico: «Chissà come mai». Una frase che spiega come la sua vita sia ormai strettamente collegata a quella di sua figlia Matilde, nata lo scorso 3 gennaio.

Federica Pellegrini e l'amore per i suoi cani

Una foto tenerissima e piena d'amore: Federica abbraccia il suo bulldog Rocky mentre guarda l'obiettivo della fotocamera del cellulare. La Divina e il suo cagnolino sono distesi sul letto mentre si riempiono di coccole. Quattro in realtà sono i bulldog che fanno parte della famiglia Federica Pellegrini e Matteo Giunta: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca. Infatti, dopo qualche minuto, la Divina, tra coccole, baci e relax, ha poi pubblicato un altro video in compagnia sempre dei suoi quattro cuccioli. «Una volta che potevo dormire e invece sono con me sul letto», ha ironizzato l'ex nuotatrice.

La nascita di Matilde

Federica Pellegrini ha dato alla luce Matilde il 3 gennaio scorso. L'arrivo della bambina però è stato leggermente complicato. «Ho fatto il cesareo a 48 ore dalle contrazioni lei aveva cominciato ad avere il battito irregolare e non ce la siamo sentita di andare oltre - aveva spiegato a Verissimo -.

