Oggi venerdì 26 novembre Barbanera consiglia: in giardino e nel frutteto

Con la Luna calante in cielo è tempo di preparare le buche per le nuove piantagioni. Il momento è giusto anche per concimare con concime organico le piante e gli arbusti esistenti. Le buche, una volta effettuate, possono pure essere lasciate aperte sino alla primavera per facilitare la disgregazione del terreno grazie all’azione di acqua e gelo che renderanno più morbida la terra che accoglierà le future radici. Oppure si potrà subito, all'arrivo della Luna crescente, trapiantare alberi, rose e arbusti vari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 08:24

