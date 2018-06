U&D, Sara Affi Fella infuriata: «Delusa e amareggiata. Commenti disgustosi, cattiveria inaudita»

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA –, tronista di “” risponde ai numerosi messaggi di critica che le sono arrivati via social. Sara alla fine del suo percorso nel pprogramma di Maria De Filippi ha scelto Luigi Mastroianni con cui ha avuto un rapporto post-riflettori difficile, tanto che i due sono già in crisi conclamata.Sara ha voluto mettere in chiaro le cose dal suo account instagram: “Sono davvero delusa e amareggiata – ha fatto sapere - perché leggo tanti commenti disgustosi, di una cattiveria inaudita. Tutto quello che sta succedendo da un paio di settimane mi ha toccata e delusa. Capisco di essermi messa sotto i riflettori ma il resto non lo accetto. E sono sicura che non lo accettereste neppure voi”.