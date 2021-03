Uomini e donne, Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli di nuovo insieme dopo la separazione

Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli tornano insieme dopo la separazione. Marcelo Fuentes, ex protagonista di “Uomini e donne” e la compagna Sofia Bruscoli si erano detti addio dopo una relazione durata dieci anni, ma ora sono tornati insieme anche per il bene della figlia Nicole.

Leggi anche > Tommaso Zorzi, strane sensazioni dopo il GfVip: «Aiuto»

U&D, MARCELO FUENTES E SOFIA BRUSCOLI TORNANO INSIEME

E’ stato Marcelo Fuentes a far sapere del suo ritorno di fiamma con la ex Sofia Bruscoli: “Un figlio – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” - resta nel cuore per sempre e Nicole è stata la calamita più forte. Sofia e io abbiamo caratteri decisi ma vogliamo riprovarci”.

Il temporaneo addio, svelato al tempo da Sofia Bruscoli sul social, si era verificato a causa delle conseguenze del lockdown da coronavirus: “Tensioni e preoccupazioni che fanno male alla coppia. Ero nervoso e sono andato via di casa. Capita in tante famiglie”.

La coppia formata da Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli si è riunta ed ora si deve riorganizzare a livello lavorativo: “Devo sistemare le cose, anche a livello lavorativo. Sofia sta riprendendo ora con le ospitate e il lavoro sul set. È stato un anno difficile, soprattutto per chi lavora nel mondo dello spettacolo. Se si ricomincia tornerà serenità anche all’interno delle famiglie”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA