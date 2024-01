Taylor Swft “macchina da soldi”: il Super Bowl la vuole super ospite con il fidanzato in campo

di Alessia Di Fiore

Negli ultimi giorni, alcuni fan di Taylor Swift si stanno domandando se la pop star sarà presente al Super Bowl, la finale di football americano che si terrà il prossimo 11 febbraio a Las Vegas e duante la quale si sfideranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs, cioè la squadra dove gioca Travis Kelce, il fidanzato di Swift.

Non è detto che la Swift non si rechi a Las Vegas per mostare il suo supporto al fidanzato, sarebbe comunque un'impresa molto difficile poichè la cantante dovrebbe tenere un concerto a Tokyo proprio la sera prima.

Taylor Swift al Super Bowl: che succede?

La sua presenza però, interessa non solo i fan della pop star, ma anche l'intera lega di football americano: a quanto pare dall'ufficializzazione della relazione tra Taylor e Travis il numero di fan della cantante che ha iniziato ad appassionarsi alle partite di football è cresciuto esponenzialmente.

Secondo il Front Office Sports, la presenza della Swift alle partite del fidanzato, avrebbe fatto maturare gli affari per i Chiefs di 331,5 milioni di dollari, più di 305 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 19:21

