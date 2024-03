Isola dei Famosi spagnola, l'annuncio choc dei medici: «La concorrente non può più rimanere, ha l'ansia reattiva»

di Redazione Web

"L'Isola dei famosi" spagnola, così come nell'edizione del Belpaese, lascia sui concorrenti pesanti ferite emotive. Le prove fisiche, l'allontanamento dai propri cari, spesso giocano brutti scherzi da cui i partecipanti difficilmente si riprendono. In "Supervivientes", in tutto e per tutto simile alla versione italiana, quest'anno condotta da Vladimir Luxuria, ne ha fatto le spese Carmen Borrego, volto televisivo spagnolo.

Cosa è successo

La donna, una delle star di questa edizione del reality, pochi giorni dopo l'inizio della sua avventura ha iniziato a vacillare, soprattutto a livello emotivo. Lei stessa, scrive ABC, qualche giorno fa, ha confessato quanto stesse male dal punto di vista emotivo e ha riconosciuto che stava attraversando un vero e proprio «crollo». In un'emozionante conversazione con la sorella Terelu, ha confessato che il ricordo della madre, morta pochi mesi fa, le stava pesando molto.

«Non so se sono pronta a continuare»

La situazione è diventata critica nel corso dei giorni.

La sorpresa

Per far sì che la fine della permanenza della conduttrice spagnola a Cayos Cochinos (l'isola in Honduras in cui è ambientato il programma) non lasciasse l'amaro in bocca, la direzione dello show le ha organizzato una sorpresa. Borrego, infatti, ha potuto parlare con suo marito José Carlos: «Ti aspettiamo tutti a braccia aperte, ci sei mancata», le ha detto il marito. Dopo il ritorno in Spagna, la donna non rimarrà con le mani in mano: secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice continuerà a essere legata al programma, in qualche nuovo ruolo.

