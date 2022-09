Sabrina Ferilli come Marilyn Monroe: «L’evoluzione di “I wanna be loved by you”»

Da Marilyn Monroe a Sabrina Ferilli è un attimo. Nota per la sua ironia, l'attrice romana ha pubblicato un video su Instagram in cui è imita la celebre attrice americana in "I wanna be loved by you". Vestito lungo blu, sguardo sexy e movenze simili a Marilyn. Sabrina fa svolazzare il suo vestito su di una grata e commenta scherzosamente: «L’evoluzione di “I wanna be loved by you”» e, in sottofondo, la canzone "Il ballo della Sora Assunta". Un'imitazione che ha scatenato risate su risate.

La sua imitazione non è passata inosservata al popolo del web che ha subito scritto una serie di commenti, divertiti dal video. «Io ti adoro Sabrii» si legge, e ancora: «Aahahah Sabri solo tu, solo tuu», «Non perdere mai la bambina che c'è in te».

L'ironia dell'attrice è ormai nota al pubblico da anni, sia per i ruoli in celebri pellicole, sia per la fondamentale presenza a Tu si que vales. Il programma condotto da Belen Rodriguez, riprenderà sabato 17 settembre in prima serata su Canale 5 e, anche stavolta, vedrà come super presenza Sabrina. Non resta che attendere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 16:23

