dall'ospedale e sta bene. L'annuncio è stato dato a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1. La conduttrice ha aperto la puntata odierna con la notizia delle dimissioni dall'ospedale dell'attrice 91enne, ricoverata domenica scorsa al Sant'Eugenio di Roma per un lieve malore.La Lollobrigoda, in seguito al malore, aveva dato forfait a Domenica In, dove però si era collegata in diretta , rassicurando i suoi fan. All'inizio si era pensato a un incidente domestico. In realtà, come spiegato dal manager dell'attrice, Andrea Piazzolla, Gina Lollobrigida, appena prima di uscire di casa per raggiungere gli studi Rai, aveva iniziato a perdere del. Dal momento che l'attrice assume anticoagulanti per problemi di salute dovuti all'età avanzata, Andrea Piazzolla non ci ha pensato un attimo prima di portarla al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio.Ora Gina Lollobrigida è stata dimessa e sta bene. E i tanti fan possono tirare un sospiro di sollievo.