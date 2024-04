Brigitte Bardot, morto il suo cagnolino ET: «Devastata dal dolore, era la mia ombra»

di Cristina Siciliano

Brigitte Bardot, un nome che è da mezzo secolo sinonimo di sensualità e bellezza, oggi è «devastata dal dolore» e piange la morte del suo suo cane E.T. La diva francese, colei che ha fatto la rivoluzione (stilistica e culturale) senza volerlo e che compirà 90 anni il prossimo 28 settembre, attivista per i diritti degli animali, ha fatto sapere ai suoi fan di essere in lutto. Sul suo account X, Brigitte Barot ha condiviso un tenero scatto in cui posa con il suo amico a quattro zampe scomparso pochi giorni fa.

La dedica

C'è una ragione per cui si dice che il miglior amico dell'uomo è il cane.

I suoi follower, molti dei quali condividono il suo amore per i cani, non sono rimasti indifferenti al post che l'ineguagliabile BB ha pubblicato sul suo profilo X. «So cosa vuoi dire, anche io ho perso l'amore della mia vita il 17 agosto 2023, e da allora sono a pezzi», ha scritto un fan. E ancora: «Mi dispiace tanto, Brigitte. Ti abbraccio forte». «Oh, sono così triste per te, gli animali sono come i bambini e il loro amore è così puro. Sono sicura che è ancora vicino a te. È triste e difficile superare questo momento», ha scritto ancora un altro fan.

