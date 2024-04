Isola dei famosi, le pagelle: Francesco Benigno censurato (0), Daniele Tedeschi scoppia fegati (7), i gruppetti (6), punizioni e Covid (3)

di Ida Di Grazia

Artur Dainese, Peppe di Napoli, Khady Gueye, Maité Yanes e Alvina Verecondi Scortecci sono i nominati della quarta puntata dell'Isola dei Famosi. Una serata che almeno sulla carta poteva essere “LA PUNTATA”. Vladimir Luxuria, in accordo con il programma, sceglie di non cavalcare il caso Francesco Benigno e liquidarlo in pochi minuti chiedendo al pubblico di fidarsi di lei che le immagini le ha viste. Lato naufraghi in evidenza Daniele Radini Tedeschi, concorrente fuori le righe che sta facendo impazzire tutti. Ecco le pagelle di giovedì 18 aprile





Francesco Benigno censurato - Voto 0



Mercoledì pomeriggio nel daytime Elenoire Casalegno annuncia il ritiro di Francesco Benigno. Poco dopo arriva un comunicato ufficiale dell'Isola in cui si parla di esclusione per comportamenti non consoni. Quasi contemporaneamente via social Benigno sgancia una bomba pesantissima: «Non ho fatto nulla mi hanno minacciato. La lite che ho avuto non giustifica tutto questo».

L'esclusione diventa così espulsione. Si parla di un pesante litigio con tanto di immagini che però non vengono mandate in onda. Una scelta che confonde il pubblico: cosa c'è di così tanto grave in quel video da non poter essere mostrato a un pubblico che ha visto la discussione più brutta e allo stesso tempo iconica nella storia dell'Isola, ovvero quello tra Aida Yespica e Antonella Elia?.

Daniele Radini Tedeschi scoppia fegati – Voto 7



«Io non voglio stare da solo, voglio mangiare alle loro spalle. Finché rimarrò su questa Isola farò quello che voglio. Qui l'hanno presa come un convento, io vorrei fare una grande festa e mangiare tutto in un colpo». Era da tempo che non si vedeva un concorrente non famoso sopra la righe così. Daniele Radini Tedeschi è un provocatore che sa parlare bene, piacevole per i telespettatori che gioiscono nel vedere le liti, un po' meno per i naufraghi che devono “subire” il suo atteggiamento spocchioso. Speriamo duri il più a lungo possibile. Al televoto di giovedì prende solo l'8% delle preferenze, per fortuna Pietro lo salva rendendolo immuni. Ottima mossa.

I gruppetti - Voto 6



Ogni reality che si rispetti ha i suoi gruppetti, fazioni o cerchia ...comunque li si voglia chiamare e puntualmente arriva la condanna di chi è escluso. Ma quando si vive forzatamente insieme stare con chi ci protegge, ci sfama come nel caso dell'isola dei Famosi, o ci fa stare bene è la cosa più naturale del mondo, si chiama istinto di sopravvivenza. Continuare a lamentarsi non cambia la situazione, ma non ce ne libereremo mai. Certo che puntare sul branco già alla quarta puntata forse è la mossa sbagliata

Punizioni e Covid – Voto 3

Greta Zuccarello ha accusato alcuni naufraghi di aver rubato del cibo ai cameraman, la puntata di giovedì finisce e non si vedono né le immagini (esattamente come non si è visto il video di Benigno), né si sa quali provvedimenti verranno presi.

Edoardo Franco e Aras saltano la puntata perché probabilmente ancora positivi al Covid, ma anche di loro non viene mostrato nulla. La puntata in sé è stata piuttosto dinamica ma il telespettatore ha dovuto lavorare di immaginazione...forse troppo.

