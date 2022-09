Gf Vip, Ragazza trans: «Sono stata a letto con Luca Salatino. Tranquilla Elenoire c'è speranza»

Il gossip su Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi sta subendo nelle ultime ore una svolta che ha del clamoroso. Dopo la lite furiosa che ha coinvolto i due vipponi del Grande Fratello Vip, spunta la testimonianza social di una ragazza transessuale che dichiara di essere andata a letto molte volte con l'ex tronista di Uomini e Donne. E su Instagram rassicura Elenoire: «Tranquilla c'è speranza anche per te».

Si riapre il caso?

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Luca Salatino ha avuto modo di incontrare Soraia Ceruti, l'ex corteggiatrice di cui si è innamorato nel dating show di Maria De Filippi e dalla quale non si è mai allontanato. Il loro amore sembra inossidabile e, dopo le polemiche degli ultimi giorni, Soraia, oltre a ribadire a Luca il suo amore, ha voluto avere anche un confronto con Elenoire Ferruzzi. Alfonso Signorini, nelle vesti di paciere, ha avuto il suo bel da fare per convincere tutti che l'amore tra Soraia e Luca non è in discussione e che Elenoire, nonostante si sia invaghita di Salatino, ha sicuramente travisato l'affetto che è nato tra i due. Ma adesso una nuova bomba di gossip piomba sulla testa dell'ex tronista. Una notizia che potrebbe riaprire il caso tra i due.

Noemi Blonde su Instagram

A capovolgere le carte in tavola ci ha pensato però Noemi Blonde, ragazza transgender, che ha rivelato dettagli molto intimi e privati sul vippone. Le sue storie su Instagram sono state riprese dall'influencer Amedeo Venza che ha dichiarato: «Ragazzi sto parlando con Neomi, la ragazza che sarebbe andata a letto con Luca diverse volte... tra poco vi racconto cosa mi ha detto!».

Le parole di Noemi

L'avvenente Noemi Blonde, in una storia su Instagram, in cui ha taggato sia Elenoire Ferruzzi che il Grande Fratello Vip, ha dichiarato: «Tranquilla Elenoire c'è speranza anche per te. Magari non nella casa, ma al di fuori... chissà». Una storia che ha infiammato i social e sulla quale Amedeo Venza ha voluto far chiarezza contattando Noemi di persona. «Luca è un bravissimo ragazzo, fedele quando è fidanzato. Riservato quando si parla di sé stesso. Lo conosco da dieci anni. Ci siamo visti tante volte. Proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Elenoire. Dire che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze, invece di nascondersi ipocritamente solo per paura del pregiudizio altrui - avrebbe detto Noemi ad Amedeo -. Qualche anno fa facemmo un video. Purtroppo il volto non si vede ma chi conosce la sua intimità lo riconoscerebbe subito. Detto questo non sono qui per sput***are nessuno, né sono in cerca di visibilità. Mi dá ai nervi vedere una persona come Luca fare delle esternazioni ad Elenoire solo per far credere che determinate cose non le fa. Vorrei dirgli una cosa: Luca nessuno mette in dubbio la tua eterosessualità né il tuo essere uomo sii solo sincero. Non nasconderti dietro falsi moralismi. Solo così ne uscirai vincente, sempre».

