Jennifer Lopez statuaria in Valentino: il fisico mozzafiato a 49 anni

Jennifer Lopez sarà protagonista del prossimo numero della rivista InStyle magazine: nel numero di dicembre, la 49enne JLo posa indossando diversi abiti: fra questi spicca un abito Haute Couture Valentino verde smeraldo intensissimo. Sguardo magnetico, fisico statuario e un vestito che lascia senza parole per la sua provocante sensualità. Tanto da prendersi anche i complimenti dello stilista italiano Pier Paolo Piccioli.L'abito, accompagnato da un vertiginoso tacco dorato, fa apparire la cantante americana come una divinità sudamericana. Uno scatto che è valso, sul profilo Instagram personale di Jennifer Lopez, oltre 4 milioni di like.