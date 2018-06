Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sparisce dai social e mette in allarme i fan. Dopo il doppio disco di platino con l'albumRiky ha appena rilasciato il suo primo singolo in lingua spagnola, in collaborazione con i CNCO, dal titoloUn momento d'oro per il cantante diche sembra però soffrire tutto questo successo.A tranquillizzare i fan ci ha pensato il suo managerche sulle sue Instagram Stories ha scritto: "Il profilo di Riki non è stato hackerato, è offline perchè deve staccare un attimo e ha bisogno di riposo". Nei giorni scorsi l'insofferenza di Marcuzzo è sembrata sembre più evidente tanto da annullare la sua performance all’Arena di Verona al Wind Music Awards in programma il 4 e il 5 giugno. Anche nell'ultima intevista rilasciata a Vanity Fair alla domanda cosa ti rende felice, Riki ha risposto: «Adesso quasi niente. Sono come un bicchiere colmo d’acqua: ho vissuto così tante cose straordinarie che è difficile che qualcosa mi emozioni tanto. La cosa brutta è che sono un po’ vuoto. Guarda Avicii, un successo clamoroso, si è suicidato con un tappo di bottiglia. O Justin Bieber che è andato fuori di testa. Prima da fan vedevo solo la parte bella della fama, non capivo, ora sì: devi proteggerti e avere la testa per gestire le forze».