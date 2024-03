SuperEnalotto, nessuno ritira 10 biglietti vincenti da 10mila euro. Sisal: «Fate presto, stanno per scadere»

di Redazione web

Come riporta la Repubblica, tutto è inizato a dicembre 2023. SuperEnalotto-SuperStar promuove l'iniziativa speciale «New Year's Show» in cui assegna novecento premi da diecimila euro ciascuno nell'arco di tre concorsi speciali consecutivi giovedì 28 dicembre, venerdì 29 dicembre e sabato 30 dicembre 2023. Ma oggi, 25 marzo 2024, risultano ancora dieci premi non ritirati.

La scadenza

I termini per la riscossione dei premi da diecimila euro ciascuno sono novanta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale: il 27, 28 o 29 marzo a seconda della data del concorso giocato. Sisal ha deciso di ricordare ai disattenti di «verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori» e, soprattutto, di «non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita».

I codici

Ma chi è che deve ancora ritirare la vittoria? La Repubblica scrive che i vincitori dovrebbero essere a Campi Bisenzio (Firenze), a Colle di Val d'Elsa (Siena), Firenze, Orbetello (Grosseto), Barberino di Mugello (Firenze), Pistoia e Collesalvetti (Livorno).

I codici si possono verificare nella sezione Verifica Vincite del sito SuperEnalotto.it e giochinumerici.info, attraverso la App Ufficiale del SuperEnalotto o nei Punti di Vendita Sisal.

