Vaccino Covid, l'appello di Trump ai repubblicani: «Fatelo, è efficace e sicuro»

«Fermo restando che deve esserci libertà di scelta, voglio fare un appello: fate il vaccino anti Covid, è sicuro ed efficace». Una presa di posizione forte, quella di Donald Trump, che ha deciso di lanciare un appello ai suoi sostenitori e a tutti gli elettori repubblicani.

Leggi anche > Covid, nuovo record di morti in Brasile: 2.340 in un giorno, oltre 74mila i contagi

L'ex presidente degli Stati Uniti, in un'intervista a Fox News, ha voluto rivolgere l'appello a tutti gli elettori repubblicani, da quelli più moderati a quelli più intransigenti, in cui compare gran parte dei suoi sostenitori. Tra i 'proud boys' e i 'Qanon', i gruppi più estremisti tra i sostenitori di Donald Trump, c'è sempre stata una forte riluttanza ad usare i dispositivi di protezione individuale contro il contagio e anche sui vaccini, da mesi, c'è una notevole diffidenza. Lo riporta anche l'Independent.

C'è anche un dato a certificarlo: secondo un recente sondaggio, almeno un terzo degli elettori repubblicani si sarebbe detto contrario al vaccino. Tra gli elettori democratici, coloro che non vogliono vaccinarsi sono invece il 10%. Il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva espresso preoccupazione per la forte presenza di no-vax in seno ai due principali partiti. E il suo predecessore ha deciso di fare un appello a tutti i suoi sostenitori. «Francamente, lo raccomanderei a un sacco di persone che non vogliono farlo e a un sacco di persone che hanno votato per me» - ha spiegato Donald Trump - «C'è la libertà di scelta e dobbiamo rispettarla, ma abbiamo un grande vaccino, che è sicuro e funziona».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA