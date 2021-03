Covid, nuovo record di morti in Brasile: 2.340 in un giorno, oltre 74mila i contagi

Nuovo record di morti di Covid-19 in Brasile. Nelle ultime 24 ore, i decessi sono stati 2.340 con 74.595 nuovi contagi. Lo rivela il Consiglio nazionale delle segreterie di salute (Conass). Il bilancio dall'inizio della pandemia sale a 281.626 vittime a fronte di 11.594.204 casi accertati.

Il neo ministro della Salute brasiliano, Marcelo Queiroga, ha rivolto un appello alla «unità nazionale» nella lotta contro il coronavirus. «Il presidente è molto preoccupato per questa situazione. Ci pensa ogni giorno continuamente. Cercheremo soluzioni. Non c'è la bacchetta magica», ha aggiunto l'esponente del governo di Jair Bolsonaro, secondo il portale di notizie G1.

«Il governo sta lavorando. Le politiche pubbliche si stanno mettendo in pratica. La politica appartiene al governo Bolsonaro, non al ministro della Salute: quest'ultimo esegue la politica del governo», ha sottolineato Queiroga, che ha poi ringraziato il ministro uscente, Eduardo Pazuello, per aver «lavorato duramente per migliorare le condizioni sanitarie in Brasile». «Io sono stato convocato dal presidente Bolsonaro per continuare questo lavoro», ha concluso il neo ministro.

