​Trump: «L’Iran vuole fare un accordo sul nucleare»

Il presidente americano Donald Trump ha parlato nel New Hampshire durante la notte italiana. L'Iran vuole fare un nuovo accordo sul nucleare perché le sanzioni stanno pesando sull'economia del Paese: lo ha detto il presidente Trump durante un comizio in corso a Manchester, nel New Hampshire «L'Iran vuole fare un accordo perché le sanzioni non gli fanno bene - ha detto Trump -. Vedremo come va a finire».



«Finché sarò presidente, l'America non si piegherà mai ad un'altra nazione, come abbiamo fatto per molti anni»: lo ha detto Trump durante un comizio in corso a Manchester, nel New Hampshire. «Vorrei che la gente ricordasse le parole 'malato mentalè, queste persone sono malati di mente e nessuno ne parla, dovremmo ricominciare a costruire istituti» psichiatrici. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, rispondendo, dal New Jersey, ad una domanda sulle recenti stragi. «Negli anni 60 e 70 - ha proseguito - molti di questi istituti sono stati chiusi e a questa gente è permesso di andare in giro per strada ed è una cosa terribile per il nostro paese. Bisogna riaprire questi istituti, non possiamo lasciare che questa gente giri per le strade».



Venerdì 16 Agosto 2019, 08:17

