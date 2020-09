Vuole sapere il sesso del figlio e recide la pancia della moglie con una falce ma il feto muore

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 18:01

Voleva, così hacon una falceper errore. Un uomo di Badaun, nell'Uttar Pradesh, in India, voleva sapere il sesso del suo sesto figlio. La coppia aveva avuto giàe il padre desiderava un maschio al punto da esercitare anche pressioni sulla moglie perché gli desse il pargolo atteso.avesse portato la coppia ad avere frequenti e brutte liti, come ha raccontato la sorella della donna alla BBC. Probabilmente all'apice di una di queste l'uomo con una falce avrebbe reciso la pancia della moglie per capire il sesso del bambino. L'arma però ha ferito anche il feto che non è riuscito a sopravvivere.La polizia ha arrestato l'uomo che però ha negato l'intenzione di fare del male alla donna, spiegando di averle lanciato la falce per errore non credendo potesse farle del male. Per il bambino non c'è stato nulla da fare mentre la mamma si trova in gravi condizioni in ospedale, anche se non sembra essere in pericolo di vita.